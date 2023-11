L’invitation des vignerons du Pays Loudunais La Tour Carrée Loudun, 19 juillet 2024, Loudun.

Loudun,Vienne

Les vignerons proposeront un moment privilégié et parleront de leur travail, leur terroir, leur savoir-faire, le lieu permettra d’accueillir au mieux les vignerons mais également les visiteurs.

19h30 : animation musicale

restauration sur place, possibilité de monter à la Tour..

2024-07-19 fin : 2024-08-09 23:00:00. .

La Tour Carrée

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The winegrowers will offer a special moment to talk about their work, their terroir and their know-how. The venue will provide a warm welcome to both winegrowers and visitors.

7:30pm: musical entertainment

on-site catering, with the option of climbing up to the Tower.

Los viticultores estarán presentes para hablar de su trabajo, su terruño y su experiencia, y el lugar ofrecerá una cálida bienvenida tanto a los viticultores como a los visitantes.

19.30 h: espectáculo musical

catering in situ, con posibilidad de subir a la Torre.

Die Winzer werden einen besonderen Moment anbieten und über ihre Arbeit, ihr Terroir und ihr Know-how sprechen. Der Ort wird es ermöglichen, die Winzer, aber auch die Besucher bestmöglich zu empfangen.

19.30 Uhr: Musikalische Unterhaltung

verpflegung vor Ort, Möglichkeit, auf den Turm zu steigen.

