Le donjon de Bourg-le-Roi

Ce donjon fut érigé par Henri II Plantagenêt au XIIème siècle, sur une route importante reliant la Normandie à l’Aquitaine où la famille Plantagenêt possédait des territoires.

Il est bâti sur une colline dont le sommet a été aménagé. Il est formé d’une tour cylindrique protégée par des murs de renforcement entourés de fossés et talus.

L’appareil est constitué de pierres du pays reliées par un mortier de chaux. Les trous dans les murs ont servi à poser les échafaudages lors de la construction.

L’ensemble présente un aspect fidèle à l’architecture militaire du XIIème siècle. C’est au XVème siècle qu’il aurait été abandonné, ayant perdu sa capacité défensive et son rôle stratégique.

Ce site arboré est mis en valeur par la création d’un parc animalier, un parcours pédagogique permet aux petits et grands de découvrir la faune.

Des bancs en granit jalonnent le parcours invitant au repos et permiettant d’admirer le panorama sur 360°

