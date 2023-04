Marché Producteurs locaux au Moulin des Terres-Blanches Moulin à vent des Terres Blanches La Tour-Blanche-Cercles Catégories d’Évènement: Dordogne

La Tour-Blanche-Cercles

Marché Producteurs locaux au Moulin des Terres-Blanches Moulin à vent des Terres Blanches, 22 juillet 2023, La Tour-Blanche-Cercles. Marché de producteurs locaux avec animation musicale. Pensez à amener vos couverts !.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . .

Moulin à vent des Terres Blanches

La Tour-Blanche-Cercles 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Local producers’ market with musical entertainment. Don’t forget to bring your cutlery! Mercado de productores locales con animación musical. No olvide traer los cubiertos Markt mit lokalen Produzenten und musikalischer Unterhaltung. Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen! Mise à jour le 2023-03-06 par Val de Dronne

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, La Tour-Blanche-Cercles Autres Lieu Moulin à vent des Terres Blanches Adresse Moulin à vent des Terres Blanches Ville La Tour-Blanche-Cercles Departement Dordogne Lieu Ville Moulin à vent des Terres Blanches La Tour-Blanche-Cercles

Moulin à vent des Terres Blanches La Tour-Blanche-Cercles Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la tour-blanche-cercles/

Marché Producteurs locaux au Moulin des Terres-Blanches Moulin à vent des Terres Blanches 2023-07-22 was last modified: by Marché Producteurs locaux au Moulin des Terres-Blanches Moulin à vent des Terres Blanches Moulin à vent des Terres Blanches 22 juillet 2023 Moulin à vent des Terres Blanches La Tour-Blanche-Cercles

La Tour-Blanche-Cercles Dordogne