Brocante – Vide-grenier au Moulin des Terres-Blanches Moulin à vent des Terres Blanches, 4 juin 2023, La Tour-Blanche-Cercles.

Vide-grenier au Moulin à vent des Terres Blanches sur réservation – Exposants. Restauration rapide sur place . Vente de farine du moulin..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . .

Moulin à vent des Terres Blanches

La Tour-Blanche-Cercles 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale at the Windmill of the Terres Blanches on reservation – Exhibitors. Fast food on the spot. Sale of flour from the mill.

Venta de garaje en el molino de Terres Blanches en la reserva – Expositores. Comida rápida in situ. Venta de harina del molino.

Vide-grenier au Moulin à vent des Terres Blanches (Flohmarkt) mit Reservierung – Aussteller. Schnellrestauration vor Ort . Verkauf von Mehl aus der Mühle.

Mise à jour le 2023-03-06 par Val de Dronne