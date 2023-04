Détente – Relaxation : Atelier « d’Expression corporelle libre » Lieu-dit Le Bourg La Tour-Blanche-Cercles Catégories d’évènement: Dordogne

La Tour-Blanche-Cercles

Détente – Relaxation : Atelier « d’Expression corporelle libre » Lieu-dit Le Bourg, 3 mai 2023, La Tour-Blanche-Cercles. Atelier d’expression corporelle libre animé par Nathalie VACHER..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 12:00:00. .

Lieu-dit Le Bourg Salle des Fêtes

La Tour-Blanche-Cercles 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Free body expression workshop led by Nathalie VACHER. Taller gratuito de expresión corporal dirigido por Nathalie VACHER. Workshop zum freien körperlichen Ausdruck, geleitet von Nathalie VACHER. Mise à jour le 2023-04-19 par Val de Dronne

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, La Tour-Blanche-Cercles Autres Lieu Lieu-dit Le Bourg Adresse Lieu-dit Le Bourg Salle des Fêtes Ville La Tour-Blanche-Cercles Departement Dordogne Lieu Ville Lieu-dit Le Bourg La Tour-Blanche-Cercles

Lieu-dit Le Bourg La Tour-Blanche-Cercles Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la tour-blanche-cercles/

Détente – Relaxation : Atelier « d’Expression corporelle libre » Lieu-dit Le Bourg 2023-05-03 was last modified: by Détente – Relaxation : Atelier « d’Expression corporelle libre » Lieu-dit Le Bourg Lieu-dit Le Bourg 3 mai 2023 Lieu-dit Le Bourg La Tour-Blanche-Cercles

La Tour-Blanche-Cercles Dordogne