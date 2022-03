LÀ Toulouse, 22 juin 2022, Toulouse.

LÀ THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d'Eau Toulouse

2022-06-22 – 2022-06-23

Toulouse Haute-Garonne

12 EUR 12 20 Jouant sur les jeux de lumière, sur le contraste graphique du noir et blanc, le duo Baro d’evel invite à une ballade onirique, nostalgique entre passé et présent.

Premier volet d’un diptyque, Là est un prologue, un geste brut et nu qui circule entre corps et voix, entre rythmes et portés, entre chute et élan. Rien ne s’y fixe, rien ne s’y installe, tout s’y laisse dévaler. Avant-poste de Falaise, cette première pièce donne à voir cette langue sans mot ni arrêt qui se déroule sous nos vies.

Pièce en blanc et noir pour deux humains et un corbeau pie.

Là séduit par son incongruité, ses chants opératiques, ses vocalises décalées.

Danse, cirque, musique, …Théâtre

Durée : 1h10

