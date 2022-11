La Touf – Soeurs Malsaines – DJ Set

2022-11-18 22:30:00 22:30:00 – 2022-11-18 EUR 7 Let’s goooo pour une fiesta en plein centre ville, proche de toute co(co)mmodités dans la salle mymythiK du MAKE(ké)DA.



Niveau MUMUSIKA on va envoyer la purée dans le pâté parce qu’on en a GROS avec une enfilade de teCHno to teKno.

Raptatek (trance progressive)

Lady Dino (acid tribe)

Manon Démon (tekno)



Ça fait longtemps qu’on s’en est pas payé une bonne tranche toustes ensemble donc va falloir être au taKÉ pour venir à cet évènement ce sera uniquement sur prévente les babes comme ça on est TRNKIL (tmtc). Les soeurs Malsaine présente La Touf le vendredi 18 novembre au Makeda ! dernière mise à jour : 2022-11-09 par

