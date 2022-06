La Touf – Soeurs Malsaines

La Touf – Soeurs Malsaines, 29 juillet 2022, . La Touf – Soeurs Malsaines



2022-07-29 22:30:00 – 2022-07-29 7 10 De la Tekno au Makeda avec La Touf !!!!



Une soirée concoctée par Soeurs Malsaines.



Line Up : Poison Eli, BNZ, Ladylulu x Cagole Sombre. Rendez-vous le 29 juillet au Makeda pour une soirée Techno. De la Tekno au Makeda avec La Touf !!!!



Une soirée concoctée par Soeurs Malsaines.



Line Up : Poison Eli, BNZ, Ladylulu x Cagole Sombre. dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville