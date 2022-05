La torréfaction : un voyage des 5 sens Anneyron Anneyron Catégories d’évènement: Anneyron

Drôme

La torréfaction : un voyage des 5 sens
Ma pause- Artisan Torréfacteur
805 Les Granges
Anneyron

2022-07-01 11:00:00 – 2022-08-31 15:00:00

Découvrez les étapes essentielles de la torréfaction et dégustez différents cafés bios et éthiques du monde : Guatemala, Equateur, Pérou… Un bon moment de partage avec Alain, torréfacteur passionné.

