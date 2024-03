LA TORNADE VERTE LAURETTE THEATRE AVIGNON Avignon, samedi 29 juin 2024.

LA TORNADE VERTEJérémy, dragueur invétéré, a connu Ursula sur internet. Ce soir c’est le grand soir, elle a accepté son invitation et il espère bien conclure !Seulement voilà, Ursula viendra avec une amie, il lui faut donc trouver un quatrième larron et faute de mieux, se sera Raoul, son voisin de palier, un vieux garçon ringard et pas très fute-fute ! Ursula est en retard … mais pas son amie ! L’arrivée de Verveine, une extrémiste écolo, végan va révolutionner la soirée des deux garçons ! Résisteront-ils au passage de la tornade verte ?Presse : « Un sujet d’actualité qui pointe du doigt avec humour les travers de certains ! » – LA DEPECHE DU MIDI -« Des personnages bien campés, des situations épiques, bref laissez-vous porter et riez de bon cœur ! » – LE PETIT JOURNAL -« Ils s’amusent sur scène et transmettent leur bonne humeur au public ! Ne boudez pas votre plaisir ! » – L’INDEPENDANT -de Françoise RoyèsAvec : Françoise Royès, Philippe Nadal et YunikMise en scène : Jean BoneauGenre : COMÉDIE – THEATRE – HUMOURInfo : Tout publicDurée : 1h10

Tarif : 14.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-06-29 à 11:00

Réservez votre billet ici

LAURETTE THEATRE AVIGNON 16-18 RUE JOSEPH VERNET 84000 Avignon 84