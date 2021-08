Alès Pélousse Paradise Alès, Gard La tornade verte à Alès Pélousse Paradise Alès Catégories d’évènement: Alès

Pélousse Paradise, le jeudi 16 septembre à 21:00

Seulement voilà Ursula viendra avec une amie il lui faut donc trouver un quatrième larron et faute de mieux, se sera Raoul son voisin de palier un vieux garçon ringard et pas très futfut ! Ursula est en retard … mais pas son amie ! L’arrivée de Verveine, une extrémiste écolo, végan va révolutionner la soirée des deux garçons ! Résisteront-ils au passage de la tornade verte ??!!

Tarif 13€

Tarif 13€

Une comédie de Françoise Royès !Jérémy, dragueur invétéré, a rencontré Ursula sur un site de rencontre.Ce soir c'est le grand soir elle a accepté son invitation à diner et il espère bien conclure !

Pélousse Paradise
3 rue Josué Louche 30100 Alès

