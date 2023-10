Cet évènement est passé Diluvienne à La Topina – Festival Occitania La Topina, Toulouse (31) Diluvienne à La Topina – Festival Occitania La Topina, Toulouse (31), 27 octobre 2023, . Diluvienne à La Topina – Festival Occitania Vendredi 27 octobre, 19h00 La Topina, Toulouse (31) 0 La Topina, Toulouse (31) 4, Place Bernard Lange

La Topina, 31300 Toulouse, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T19:00:00+02:00 – 2023-10-27T23:00:00+02:00

2023-10-27T19:00:00+02:00 – 2023-10-27T23:00:00+02:00 stage baleti Détails Autres Lieu La Topina, Toulouse (31) Adresse 4, Place Bernard Lange La Topina, 31300 Toulouse, France Age max 110 Lieu Ville La Topina, Toulouse (31) latitude longitude 43.60088;1.43419

La Topina, Toulouse (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//