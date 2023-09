Otxo tòrna a La Topina pel Festival Occitania La Topina, Toulouse (31), 12 octobre 2023, .

Parlar, cantar, dançar, en occitan. Un còp de mai, lo Festival Occitania tòrna tre la davalada a Tolosa e dins lo parçan ! Ongan, un vintenat d’eveniments vos permetràn de descobrir las creacions occitanas actualas en setembre e octobre. Literatura, musica, dança, teatre, cinemà… lo Festenal se vòl pluridisciplinar e dobèrt a totas e totes. Portat per l’IEO 31 e en partenariat amb d’associacions localas e occitanas, dintratz al mièg de la cultura nòstra, a partejar sens moderacion.

A l’escasença del Festival Occitania, lo duò Otxo tòrna jogar al restaurant cultural La Topina de Tolosa, 3 ans mai tard.

« Lo duò Otxo es un terren de jòc onte s’opera la fusion de doas personalitats musicalas a l’encòp fòrça semblablas e diferentas. Maider e Lolita son totas doas d’amorosas de la musica tradicionala e populara.

Cantairas, accordeonistas, percussionnistas e bufairas, lor musica ten mantunas caras : s’agís d’un mescladís de lors tradicions d’origina (musica basca, musica occitana), de la musica de lors tèrras de manlèus respectivas (musica quebequesa, musica galiciana, musica brasilenca) ; mas egalament de compausicions originalas, onte s’i retròba lor amor de la melodia e de l’armonia.

Otxo es un duò plen de sensibilitat, d’umour, d’energie, e de riquesa sonòra e culturala. »

Parlar, cantar, dançar, en occitan. Une fois de plus, le Festival Occitania revient dès l’automne à Toulouse et dans le département ! Cette année, une vingtaine d’événements vous permettront de découvrir les créations occitanes actuelles durant tout le mois d’octobre. Littérature, musique, danse, théâtre, cinéma… le Festival se veut pluridisciplinaire et ouvert à toutes et tous. Porté par l’IEO 31 et en partenariat avec des associations locales et occitanes, entrez au cœur de la cultura nòstra, à partager sans modération.

« Le duo Otxo est un terrain de jeu où s’opère la fusion de deux personnalités musicales à la fois très semblables et différentes. Maider et Lolita sont toutes les deux des amoureuses de la musique traditionnelle et populaire.

Chanteuses, accordéonistes, percussionnistes et souffleuses, leur musique a plusieurs visages : il s’agit d’un mélange de leurs traditions d’origine (musique basque, musique occitane), de la musique de leurs terres d’emprunts respectives (musique québécoise, musique galicienne, musique brésilienne) ; mais également de compositions originales, où l’on retrouve leur amour de la mélodie et de l’harmonie.

Otxo est un duo plein de sensibilité, d’humour, d’énergie, et de richesse sonore et culturelle. »

La Topina, Toulouse (31) 4, Place Bernard Lange

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T19:00:00+02:00 – 2023-10-12T23:00:00+02:00

