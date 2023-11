« APÉRO DOC D’OC » [Décryptage d’archives en occitan] La Topina Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse « APÉRO DOC D’OC » [Décryptage d’archives en occitan] La Topina Toulouse, 6 mars 2024, Toulouse. « APÉRO DOC D’OC » [Décryptage d’archives en occitan] Mercredi 6 mars 2024, 18h00 La Topina Gratuit, en accès libre dans la limite des places disponibles. C’est à La Topina, café-restaurant culturel niché sous le Pont-Saint-Pierre que nous vous invitons pour la 2e fois, à un banquet atypique. Au menu : des documents d’archives issus de nos fonds pour savourer l’écrit occitan du XIIème siècle à la Révolution. Attablés, c’est avec les documents entre les mains (des fac-similés, rassurez-vous) que vous pourrez échanger avec les archivistes. Et pour que le festin soit complet vous pourrez, en complément des nourritures intellectuelles, vous délecter des mets présents à la carte de la Topina.

Animation : Jòrdi Navarro et Marion Ficat, archivistes. En partenariat avec La Topina et le département d’occitan de l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès. // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Mercredi 6 mars 2024, 18h-20h.

Pour qui ? Adultes.

Où ? Restaurant-Café culturel La Topina, 4 place Lange, 31000 Toulouse.

Comment réserver ? En accès libre. Dans la limite des places disponibles. La Topina 4 place Lange Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 32 34 73 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-06T18:00:00+01:00 – 2024-03-06T20:00:00+01:00

langue occitane occitan ADHG/CD31

