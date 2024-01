Nuèit de la lectura La Topina Toulouse, samedi 20 janvier 2024.

Nuèit de la lectura Lectura publica a la Topina amb la collaboracion de la Tuta d’Òc. Samedi 20 janvier, 18h00 La Topina A gratis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T19:45:00+01:00

Fin : 2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T19:45:00+01:00

La librariá La Tuta d’OC participarà a la Nuèit de la lectura a La Topina lo dissabte 20 de genièr de 18h a 19h45.

Poiretz venir escotar o legir de tèxtes en occitan sus la tematica del còs uman.

La librairie de l’IEO 31 la Tuta d’Oc participera à la Nuit de la lecture à La Topina le samedi 20 janvier de 18h à 17h45. Vous pourrez venir écouter ou lire des textes en occitan sur la thématique du corps humain.

La Topina 4 place Lange Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contacte@latutadoc.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 12 30 53 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LaTutadOc »}, {« type »: « link », « value »: « https://latopina.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 15 32 34 73 »}, {« type »: « email », « value »: « la.topina.tls@gmail.com »}]

lecture lectura

Nuits de la lecture 2024