Diluvienne à La Topina – Festival Occitania Vendredi 27 octobre, 19h00 La Topina Entrée libre

Pour finir le Festival Occitania en chant, nous vous proposons une soirée polyphonique a La Topina le samedi 27 octobre à partir de 19h, avec le trio polyphonique Diluvienne.

Diluvienne est un trio vocal explorant joyeusement un répertoire vagabond. Détricotant et retricotant des chants traditionnels d’Occitanie ou d’ailleurs, les trois voix portent a cappella la force simple de polyphonies qui touchent la peau.

Des montagnes d’Ossau en passant par un parc turc, puis au détour d’une galère italienne ou dans un recoin de Bretagne… ces trois voix se marient pour un voyage sensible auquel elles vous convient.

Né en Allemagne au cours de l’année 2020, le groupe est composé des chanteureuses Orion Socquet, Marine Louarn et Nourelaïn Khaoua.

« Chants traditionnels retriturés, vagabondages et compositions », voilà sa recette.

2023-10-27T19:00:00+02:00 – 2023-10-27T21:00:00+02:00

