Otxo à la Topina – Festival Occitania La Topina Toulouse, 12 octobre 2023, Toulouse.

« Le duo Otxo est un terrain de jeu où s’opère la fusion de deux personnalités musicales à la fois très semblables et différentes. Maider et Lolita sont toutes les deux des amoureuses de la musique traditionnelle et populaire.

Chanteuses, accordéonistes, percussionnistes et souffleuses, leur musique a plusieurs visages : il s’agit d’un mélange de leurs traditions d’origine (musique basque, musique occitane), de la musique de leurs terres d’emprunts respectives (musique québécoise, musique galicienne, musique brésilienne) ; mais également de compositions originales, où l’on retrouve leur amour de la mélodie et de l’harmonie.

Otxo est un duo plein de sensibilité, d’humour, d’énergie, et de richesse sonore et culturelle. »

La Topina 4 place Lange Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

2023-10-12T19:00:00+02:00 – 2023-10-12T21:00:00+02:00

