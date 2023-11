Arbre de las lengas La Topina (Tolosa) Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Arbre de las lengas La Topina (Tolosa) Toulouse, 20 mars 2024, Toulouse. Arbre de las lengas Mercredi 20 mars 2024, 18h00 La Topina (Tolosa) Arbre de las lengas 2024 ArPoèmes La Topina (Tolosa) 4 place lange 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 06 15 32 34 73 https://latopina.com/ https://www.facebook.com/latopinatolosa/;https://twitter.com/latopinatls;https://www.instagram.com/latopinatls/ [{« type »: « link », « value »: « https://fr-fr.facebook.com/people/Arbre-de-las-Lengas »}] La Topina est un café-restaurant culturel occitan. Son objectif est donc de créer un lieu de vie pour la langue et la culture d’oc au travers d’une programmation d’événements culturels. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-20T18:00:00+01:00 – 2024-03-20T20:00:00+01:00

2024-03-20T18:00:00+01:00 – 2024-03-20T20:00:00+01:00 poesia mòstra Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu La Topina (Tolosa) Adresse 4 place lange 31300 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville La Topina (Tolosa) Toulouse latitude longitude 43.60089;1.43419

La Topina (Tolosa) Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/