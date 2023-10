Cantèra/Cantada a la Topina La Topina (Tolosa) Toulouse, 23 novembre 2023, Toulouse.

Cantèra/Cantada a la Topina Jeudi 23 novembre, 19h00 La Topina (Tolosa)

Nous vous proposons de participer à une Cantèra/Cantada à la Topina le jeudi 23 novembre 2023 à partir de 19h, ouverte à toutes et tous, confirmés ou débutants.

Elle est organisée au nom de la « Coordinacion de las Cantadas Tolosencas ».

La Topina (Tolosa) 4 place lange 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie https://latopina.com/ La Topina est un café-restaurant culturel occitan. Son objectif est donc de créer un lieu de vie pour la langue et la culture d'oc au travers d'une programmation d'événements culturels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:30:00+01:00

