2022-05-29 10:00:00 – 2022-05-29 18:00:00

Les brebis abandonnent leurs parures d'hiver et les fermières préparent les nouvelles pelotes sur un air de fête sous le regard des échassiers. Au programme : tonte aux forces (charretterie), feutrières (grange de l'airial), filage de la laine (borde), teinture de la laine (bugader), tissage (brassier), spectacles d'échassiers landais, durée 20min devant la maison de Marquèze, initiation aux échasses face à l'Estanquet, départ du troupeau et travail du chien…

