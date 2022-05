La tonte des brebis au Parc’Ours Borce Borce Catégories d’évènement: Borce

Pyrénées-Atlantiques

La tonte des brebis au Parc’Ours Borce, 19 juin 2022, Borce. La tonte des brebis au Parc’Ours Parc’Ours D739 Borce

2022-06-19 10:00:00 – 2022-06-19 19:00:00 Parc’Ours D739

Borce Pyrénées-Atlantiques Borce 8 8 EUR Le Parc’ours organise une journée fête pour la tonte des brebis.

Au programme de l’après midi:

-tonte des brebis

-gouter des ours

-gouter des furets

Parc'Ours

Parc’Ours D739 Borce

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

