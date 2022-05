La tonte des brebis au Parc’Ours

2022-06-18 10:00:00 – 2022-06-18 19:00:00 11 11 EUR Le Parc’ours organise une journée fête pour la tonte des brebis.

Au programme de l’après midi:

-tonte des brebis

-gouter des ours

-gouter des furets

