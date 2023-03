Les rencontres potagères Nord Vienne La Tonnelle Vellèches Catégories d’Évènement: Vellèches

Les rencontres potagères Nord Vienne La Tonnelle, 1 avril 2023, Vellèches. Les rencontres potagères Nord Vienne Samedi 1 avril, 15h00 La Tonnelle Sur inscription Les rencontres potagères auront lieu le samedi 1er avril à 15h chez Armel SOURIAU.

Au programme :

– Tour de nos jardins

– Quelques infos de notre association Cultivons la Bio-Diversité en Poitou Charentes

– Problématique proposée : La faune au jardin : bienvenue et nuisible! L’attirer, la préserver, l’éloigner ?

– Vos petites propositions culinaires en partage seront dégustées pour finir l’après midi

