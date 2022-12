La tombola des Etoiles : Le Royaume des Etoiles Montbazon Montbazon Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Montbazon

La tombola des Etoiles : Le Royaume des Etoiles Montbazon, 28 décembre 2022, Montbazon . La tombola des Etoiles : Le Royaume des Etoiles 10 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire

2022-12-28 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-28 17:00:00 17:00:00 Montbazon

Indre-et-Loire Projection du dessin animé suivi d’une grande tombola. A gagner : des affiches du film, un coloriage géant, un coffret d’étoiles phosphorescentes, des sachets d’étoiles et des livrets de jeux pour les enfants. Projection du dessin animé suivi d’une grande tombola. A gagner : des affiches du film, un coloriage géant, un coffret d’étoiles phosphorescentes, des sachets d’étoiles et des livrets de jeux pour les enfants. contact.legenerique@gmail.com +33 6 88 58 38 33 http://www.le-generique.fr/ Le Générique

Montbazon

dernière mise à jour : 2022-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Montbazon Autres Lieu Montbazon Adresse 10 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire Ville Montbazon lieuville Montbazon Departement Indre-et-Loire

Montbazon Montbazon Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbazon/

La tombola des Etoiles : Le Royaume des Etoiles Montbazon 2022-12-28 was last modified: by La tombola des Etoiles : Le Royaume des Etoiles Montbazon Montbazon 28 décembre 2022 10 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire Indre-et-Loire Montbazon

Montbazon Indre-et-Loire