2022-07-24 07:00:00 07:00:00 – 2022-07-24

Sénaillac-Latronquière Lot 5 EUR 5 8 départ du 40 km : 8h30 Arche du Tolerme (inscription 8€)

départ du 28 km : 8h45 Arche du Tolerme (inscription 8€)

départ du trail 14 km : 9h00 Arche du Tolerme (inscription 8€)

Accueil à partir de 7h00, remise des plaques VTT et dossards

Restauration Truffade/Saucisses – réservation obligatoire au 06 17 15 17 35

Inscription : départ de la Marche : 9h00 Arche du Tolerme (inscription 5€)

Fermeture des inscriptions : 23/07/2022, sinon sur place si places restantes. Au départ des rives du lac du Tolerme, une randonnée VTT sur 2 circuits à travers le Haut-Ségala et ses chemins creux ombragés. Contrefort du Masif Central, ces randonnées ont un dénivelé positif de 900 m environ,

2 circuits sont proposés ; 1 de 40 km et un de 28 km.

En parallèle, un trail de 14 km est organisé afin de satisfaire tous les adeptes de cette discipline. Dénivelé de

350 m positif, petit chemin creux, traversée de bois de feuillus sont proposés à travers ce trail.

dernière mise à jour : 2022-05-18

