La Tôlerie : Théorie trou du cul | Anouchka Oler Nussbaum Clermont-Ferrand, 3 février 2022, Clermont-Ferrand. Espace d'Art Contemporain La Tôlerie 10 rue de Bien-Assis Clermont-Ferrand

2022-02-03 – 2022-04-15

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Le trou du cul est une voie d’exploration du corps. On y cherche des trucs, on y met des trucs, on en sort des trucs. Il est relié à la bouche par le tube digestif.

Vernissage le 03/02/2022 à 18h contact@latolerie.fr +33 4 73 90 29 23 https://clermont-ferrand.fr/la-tolerie Espace d’Art Contemporain La Tôlerie 10 rue de Bien-Assis Clermont-Ferrand

