La Toison d’Art – Jean-Paul Poletti et le Chœur d’Hommes de Sartène (Corse) Saint-Malo, 16 août 2022, Saint-Malo.

La Toison d’Art – Jean-Paul Poletti et le Chœur d’Hommes de Sartène (Corse)

Boulevard Villebois-Mareuil Eglise Notre-Dame des Grèves Rocabey Saint-Malo Ille-et-Vilaine SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel Eglise Notre-Dame des Grèves Boulevard Villebois-Mareuil

2022-08-16 – 2022-08-16

Eglise Notre-Dame des Grèves Boulevard Villebois-Mareuil

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Polyphonies Corses

Un père originaire de Venaco, une mère de Santa Maria Figaniella, Jean-Paul Poletti réunit le nord et le sud de la Corse.

Après des études musicales à Bastia puis à Florence et Sienne, il va jouer un rôle capital dans le « Riacquistu », la reconquête de la culture de la Corse. C’est la naissance du groupe emblématique « Canta u Populu Corsu « dont il est l’un des principaux compositeurs et chanteurs, avec Petru Guelfucci et Minicale. Une aventure qui durera de 1974 à 1981, le temps de la création de neufs albums et de multiples concerts. En 1986, Jean-Paul Poletti est à l’Olympia, puis Bourges l’année suivante. En 1987, il crée à Sartène une école de chant qui deviendra Centre d’Art Polyphonique. Il travaille à la Fenice de Venise puis reçoit en 1990 une Victoire de la Musique avec les Nouvelles Polyphonies Corses qui ouvrent en 1992 les Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville.

En 1995, il crée le Chœur d’Hommes de Sartène avec lequel il réalise de grandes tournées en France et à l’étranger. Il se produit à la Cité de la Musique, à l’Opéra de la Fenice de Venise, en la Cathédrale d’Autun, au Printemps de Bourges, etc…

Jean-Paul Poletti est également compositeur. Il a écrit la « Messa Sulenna », l’oratorio « Corsica Cristiana 2000 », la musique du film « Monsieur N. » d’Antoine de Caunes et plus récemment l’oratorio « Terra Mea ».

Le programme du concert présente les polyphonies sacrées et notamment les magnifiques compositions des Pères Franciscains du Couvent Saint-Côme et Damien de Sartène. Les chants traditionnels profanes de Corse sont également au programme de ce concert tout comme des extraits de l’oratorio « Terra Mea » et du Stabat Mater de Jean-Paul Poletti. A travers ses recherches, ses compositions et son activité de concerts, Jean-Paul Poletti consacre sa vie à l’art polyphonique, fleuron de la tradition orale spirituelle et profane.

Billetterie disponible ci-dessous et dans l’ensemble des bureaux de l’Office de Tourisme Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel.

pascal.belargent@latoisondart.com +33 1 43 71 92 38 http://www.latoisondart.com/

Polyphonies Corses

Un père originaire de Venaco, une mère de Santa Maria Figaniella, Jean-Paul Poletti réunit le nord et le sud de la Corse.

Après des études musicales à Bastia puis à Florence et Sienne, il va jouer un rôle capital dans le « Riacquistu », la reconquête de la culture de la Corse. C’est la naissance du groupe emblématique « Canta u Populu Corsu « dont il est l’un des principaux compositeurs et chanteurs, avec Petru Guelfucci et Minicale. Une aventure qui durera de 1974 à 1981, le temps de la création de neufs albums et de multiples concerts. En 1986, Jean-Paul Poletti est à l’Olympia, puis Bourges l’année suivante. En 1987, il crée à Sartène une école de chant qui deviendra Centre d’Art Polyphonique. Il travaille à la Fenice de Venise puis reçoit en 1990 une Victoire de la Musique avec les Nouvelles Polyphonies Corses qui ouvrent en 1992 les Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville.

En 1995, il crée le Chœur d’Hommes de Sartène avec lequel il réalise de grandes tournées en France et à l’étranger. Il se produit à la Cité de la Musique, à l’Opéra de la Fenice de Venise, en la Cathédrale d’Autun, au Printemps de Bourges, etc…

Jean-Paul Poletti est également compositeur. Il a écrit la « Messa Sulenna », l’oratorio « Corsica Cristiana 2000 », la musique du film « Monsieur N. » d’Antoine de Caunes et plus récemment l’oratorio « Terra Mea ».

Le programme du concert présente les polyphonies sacrées et notamment les magnifiques compositions des Pères Franciscains du Couvent Saint-Côme et Damien de Sartène. Les chants traditionnels profanes de Corse sont également au programme de ce concert tout comme des extraits de l’oratorio « Terra Mea » et du Stabat Mater de Jean-Paul Poletti. A travers ses recherches, ses compositions et son activité de concerts, Jean-Paul Poletti consacre sa vie à l’art polyphonique, fleuron de la tradition orale spirituelle et profane.

Billetterie disponible ci-dessous et dans l’ensemble des bureaux de l’Office de Tourisme Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel.

Eglise Notre-Dame des Grèves Boulevard Villebois-Mareuil Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-07-26 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel