Château-musée Henri IV, le mardi 24 août à 11:15

Contes pour enfants de 4 à 10 ans (avec parents) Durée : 45 min Tarif : 3€ par enfant (gratuit pour l’ adulte accompagnateur) Un seul accompagnateur par enfant. Port du masque obligatoire pour le parent. Sur réservation Agnès Le Part file et brode les mots pour nous conter les plus belles histoires. Elle vous proposera en contes un voyage au milieu des œuvres avec des histoires de princes et de princesses, de rois et de chevaliers saupoudrées d’un nuage de licorne et d’une étincelle de dragon…

Sur réservation, tarif : 3€ par enfant (gratuit pour l’adulte accompagnateur)

