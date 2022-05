La tisseuse d’histoires, 2 août 2022, .

La tisseuse d’histoires

2022-08-02 10:30:00 – 2022-08-02 11:30:00

Contes pour enfants de 5 à 10 ans par Agnès Le Part, conteuse.

Agnès Le Part file et brode les mots pour nous conter les plus belles histoires. Elle vous proposera en contes un voyage au milieu des œuvres avec des histoires de princes et de princesses, de rois et de chevaliers saupoudrées d’un nuage de licorne et d’une étincelle de dragon…

