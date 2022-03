La Tigresse Voiteur, 17 mars 2022, Voiteur.

La Tigresse Salle des fêtes 7 grande rue Voiteur

2022-03-17 – 2022-03-17 Salle des fêtes 7 grande rue

Voiteur Jura Voiteur

6 EUR LA TIGRESSE

de Gianina Carbunariu

« La Tigresse est une satire à l’humour mordant qui raconte l’histoire de Mihaela, une tigresse évadée d’un zoo et abattue par une équipe de gendarmes et de vétérinaires. À travers des personnages hauts en couleur, chaque scène retrace les différents moments de sa promenade initiatique dans une ville européenne de taille moyenne. »

Neuf scènes très rythmées retracent les différents moments de cette escapade initiatique. Ce vrai-faux documentaire révèle et dissèque certains mécanismes de fabrication du bouc émissaire, de manipulation de la parole et de l’image, de transformation de la réalité. A l’heure de la surinformation tous azimuts, tout semble possible ! La scène devient donc un lieu de tournage.

Application des mesures sanitaires en vigueur.

Réservations : 0688598695 ou theatrespirale.voiteur@gmail.com

Mise en scène Jérôme LAMONICA

Création lumière Laurent FERRAT

Univers sonore Damien DENETRE et Xavier LOCHE

Avec : Chloé Ledoux, Elsa Py, Delphine Jacques, Pierrette BOIDARD, Caroline MONREAL

Pour info, nous jouerons La Tigresse, dans le cadre du festival “Rencontres de théâtre amateur” le 1er avril 2022 à 20h30, à l’Amuserie.

theatrespirale.voiteur@gmail.com

LA TIGRESSE

de Gianina Carbunariu

« La Tigresse est une satire à l’humour mordant qui raconte l’histoire de Mihaela, une tigresse évadée d’un zoo et abattue par une équipe de gendarmes et de vétérinaires. À travers des personnages hauts en couleur, chaque scène retrace les différents moments de sa promenade initiatique dans une ville européenne de taille moyenne. »

Neuf scènes très rythmées retracent les différents moments de cette escapade initiatique. Ce vrai-faux documentaire révèle et dissèque certains mécanismes de fabrication du bouc émissaire, de manipulation de la parole et de l’image, de transformation de la réalité. A l’heure de la surinformation tous azimuts, tout semble possible ! La scène devient donc un lieu de tournage.

Application des mesures sanitaires en vigueur.

Réservations : 0688598695 ou theatrespirale.voiteur@gmail.com

Mise en scène Jérôme LAMONICA

Création lumière Laurent FERRAT

Univers sonore Damien DENETRE et Xavier LOCHE

Avec : Chloé Ledoux, Elsa Py, Delphine Jacques, Pierrette BOIDARD, Caroline MONREAL

Pour info, nous jouerons La Tigresse, dans le cadre du festival “Rencontres de théâtre amateur” le 1er avril 2022 à 20h30, à l’Amuserie.

Salle des fêtes 7 grande rue Voiteur

dernière mise à jour : 2022-02-23 par