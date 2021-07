Bouguenais Piano'cktail Loire-Atlantique, Nantes La théorie du Y – Carine Collectif – Saison Piano’cktail Piano’cktail Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 9 € à 19 € BILLETTERIES places à l’unité à partir du 7 septembre 2021 :- sur www.pianocktail-bouguenais.fr- au Piano’cktail ou par téléphone : 02 40 65 05 25 – du lundi au vendredi de 14h à 17h30 Théâtre.Anna découvre l’amour et questionne les codes : hommes ou femmes, pourquoi choisir pour tomber amoureux ?Anna aimerait découvrir, se tromper, essayer. Mais son entourage la pousse à se définir. Hétéro ? Homo ? Et si l’amour n’entrait pas dans les cases ? 4 comédiens, 20 personnages et 32 boîtes magiques défient les idées reçues sur la bisexualité. Un spectacle malicieux, trois fois primé, qui touche au cœur les ados comme les adultes.Écriture et mise en scène : Caroline TailletAvec Léone François ou Caroline Taillet, Violette de Leu, Colin Javaux, Emilien VekemansPublic : à partir de 13 ans, famille Durée : 1h Piano’cktail Rue Ginsheim Gustavsburg Bouguenais

