Théâtre le Puits-Manu, le samedi 20 novembre à 20:30

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE Nathalie Kiniecik CRÉATION SONORE ET VIDÉO Sylvain Nouguier JEU Émilie Couratier, Loïc Chavigny, Nathalie Kiniecik Juliette n’arrive pas a dire ce qu’elle a dans la tête, les mots restent coinces en elle. Étienne, lui, se retrouve un jour tout seul et doit construire sa vie, sans avoir la notice adéquate. Aucun d’eux n’entre dans les codes sociaux standards, ils pourraient être qualifies d’étranges, simples d’esprit, ils font partie de ces gens appelés communément «différents» qui vivent parmi nous mais dont nous savons si peu. Cette pièce, créée a partir de deux nouvelles de Marie-Sabine Roger, fait partie de ces œuvres nécessaires, car elle donne la parole a ceux qui ne l’ont pas ou plus. Avec une sensibilité et une profondeur saisissantes, l’auteur décrit leur univers intérieur. CRÉATION 2020 – Dure e 1h30 – A partir de 14 ans

8€ ou 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T22:00:00

