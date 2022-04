LA THÉORIE DES FICELLES Forbach, 4 mai 2022, Forbach.

Une expérience artistique de science fictive

Qu’est-ce que le mouvement ? A partir de cette question aussi simple qu’abyssale, Etienne Fanteguzzi emporte le public dans les circonvolutions de sa pensée pour faufiler une réponse entre science et fiction, entremêlant conférence, danse et performance. Tissant des liens parmi les disciplines, il croise ici le cheminement du scientifique et celui de l’artiste. Jouant avec le vrai du faux et le juste de l’erreur, il partage des concepts scientifiques et philosophiques de manière concrète en impliquant le corps et donne le goût, le plaisir de jouer avec des théories scientifiques de manière créative. Dans cette conférence spectacle il aborde ainsi la physique, les neurosciences et la philosophie avec son corps, sa voix, mais également une scénographie évolutive. En créant des ponts improbables entre les arts et les sciences, il invite le public à s’évader dans des mondes oniriques afin que chacun puisse se mettre, à son tour, en mouvement à travers son regard et son imagination.

