Bas-Rhin Haguenau Grâce à cette conférence, découvrez la théorie de l’évolution, ce qu’elle recouvre exactement et les polémiques qui lui sont associées, de sa publication à aujourd’hui. Nous examinerons l’une des transformations intellectuelles majeures du XIXe siècle : la « révolution darwinienne ». À travers une analyse circonstanciée de L’Origine des espèces (1859), nous nous focaliserons sur la manière dont Darwin étaye son hypothèse de sélection naturelle. Une attention sera aussi accordée, non pas à la validation épistémologique de la théorie en tant que telle, mais à la réception de cet ouvrage dans les milieux religieux et la manière dont elle suscite des débats parmi les créationnistes, en particulier dans le contexte américain du XXe siècle. Intervenant : Marion Thomas, Maîtresse de conférences en histoire des sciences, Université de Strasbourg +33 3 88 90 68 10 Haguenau

