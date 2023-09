Cet évènement est passé CONCERT DE JAZZ AVEC LE TRIO SERGE CASERO La Thébaïde Arches Catégories d’Évènement: Arches

Cantal CONCERT DE JAZZ AVEC LE TRIO SERGE CASERO La Thébaïde Arches, 17 septembre 2023, Arches. CONCERT DE JAZZ AVEC LE TRIO SERGE CASERO Dimanche 17 septembre, 16h00 La Thébaïde gratuit Concert de jazz avec le Trio Casero. Serge Casero au saxophone, Dano Haider à la guitare et Michel Altier à la contrebasse seront heureux de clôturer en musique ce bel après-midi dans ce magnifique lieu de La Thébaïde. La Thébaïde 15200 Arches Arches 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 19 87 http://tourisme-paysdemauriac.fr Dans la vallée de la haute Dordogne, l’ancien couvent de la Thébaïde (19e siècle) vous ouvre ses portes. La chapelle et ses vitraux uniques représentent les saints du Cantal, des parties conventuelles, du jardin. Parking sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©JMC Détails Catégories d’Évènement: Arches, Cantal Autres Lieu La Thébaïde Adresse 15200 Arches Ville Arches Departement Cantal Lieu Ville La Thébaïde Arches latitude longitude 45.279724;2.285513

La Thébaïde Arches Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arches/