Visite guidée de l’ancien couvent de La Thébaïde La Thébaïde Arches, 17 septembre 2023, Arches.

Bienvenue au milieu de nulle part dans cet incroyable et non moins surprenant lieu de la haute vallée de La Dordogne et partons pour un court voyage à la fin du 19e siècle. Le nom de Thébaïde n’a pas été choisi par hasard : il s’agit d’une région désertique du sud de l’Egypte vers Thèbes. Cette histoire est celle d’un lieu, oui, mais aussi l’histoire d’un homme, d’un prêtre bâtisseur, Jean-Baptiste Serre. Le prêtre se consacre à la restauration de ces lieux cultuels pour la plupart ruinés qui gisent au fond de la vallée depuis l’installation des barrages et à la construction d’édifices lorsqu’il en manque. La Thébaïde est une toute autre histoire… il souhaitait construire comme il le disait une maison, au milieu des bois, pour y passer la fin de sa vie, dans la solitude, comme les anciens moines… C’est en se promenant et cherchant un lieu répondant à son souhait qu’il découvre l’endroit idéal où sera installé son havre de paix. Dans cette oasis posée au milieu de ce désert vert, tout n’est que silence, tout est quiétude, s’il ne devait exister qu’un seul mot pour décrire cet endroit c’est le mot Paix. Ce petit trésor caché au milieu des bois est fait de bâtiments installés en U et d’une chapelle, tournés vers le soleil levant. C’est en 1882 que commence cette construction pour s’achever quelques années plus tard vers 1895

La Thébaïde 15200 Arches Arches 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 19 87 http://tourisme-paysdemauriac.fr Dans la vallée de la haute Dordogne, l’ancien couvent de la Thébaïde (19e siècle) vous ouvre ses portes. La chapelle et ses vitraux uniques représentent les saints du Cantal, des parties conventuelles, du jardin. Parking sur place

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

