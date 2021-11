Toulouse ThéâtredelaCité (ex-TNT) Haute-Garonne, Toulouse Là ThéâtredelaCité (ex-TNT) Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Théâtre… **_Accompagné par le ThéâtredelaCité_** **_Présenté avec et au théâtre Garonne_** Au commencement, il y aurait le geste réduit à l’essentiel : deux corps, deux genres, deux couleurs, deux dimensions, deux règnes, une même solitude, le même désir tenace que ça continue et que ça recommence. La même envie profonde de se laisser transformer par l’autre, déplacer par l’autre. Comme si tout n’existait que pour être troublé ou traversé. Il y aurait deux humains et un corbeau-pie s’embarquant les uns les autres dans un drôle de ballet sensible et poétique, où chaque corps fait trace, où chaque histoire s’écrit._ Barbara Métais-Chastanier_ ### + d’infos [Site Theatredelacite](https://theatre-cite.com/programmation/2021-2022/spectacle/la-2/) ![]() ### Infos Pratiques : * Les 22, 23, 29 & 30 juin 2022 à 20h * Les 24, 25 juin, 1er juillet & 2 juillet 2022 à 20h30 * Hors les murs : au théâtre Garonne

