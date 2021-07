Là Théâtre Garonne, 22 juin 2022, Toulouse.

Là

du mercredi 22 juin 2022 au samedi 2 juillet 2022 à Théâtre Garonne

### Théâtre / Baro d’Evel Au commencement, il y aurait le geste réduit à l’essentiel : deux corps, deux genres, deux couleurs, deux dimensions, deux règnes, une même solitude, le même désir tenace que ça continue et que ça recommence. La même envie profonde de se laisser transformer par l’autre, déplacer par l’autre. Comme si tout n’existait que d’être troublé ou traversé. Il y aurait deux humains et un corbeau pie s’embarquant les uns les autres dans un drôle de ballet sensible et poétique, où chaque corps fait trace, où chaque histoire s’écrit. Premier volet d’un diptyque, Là est un prologue, un geste brut et nu qui circule entre corps et voix, entre rythmes et portés, entre chute et élan. Rien ne s’y fixe, rien ne s’y installe, tout s’y laisse dévaler… ### ### Infos pratiques * Les 22, 23, 29 & 30 juin à 20h * Les 24, 25 juin & les 1, 2 juillet à 20h30 * Durée : 1h10

Tarifs : 12€ à 20€ / 10€ à 15€ (adhérents)

Culture

Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



