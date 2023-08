Visite de la Villa et du parc de la Texonière La Texonnière Saint-Martin-Terressus, 19 août 2023, Saint-Martin-Terressus.

Saint-Martin-Terressus,Haute-Vienne

Visite de la propriété de la Texonière inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques pour son parc et ses 2 maison relevant de l’époque Art Déco. Rdv au lieu-dit La Texonière (de Saint Léonard, direction Saint Martin Terressus- sur la droite) de 9h à 12h et de 14h à 17h du 19 août au 30 septembre 2022. 7€/ad. et 3€/enf. et étudiants. Gratuit – 12ans. Groupes sur réservation. Rens./résa. : 06 83 46 93 33 ou 06 85 10 98 63.

2023-08-19 fin : 2023-09-30 . .

La Texonnière

Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Visit the Texonière estate, listed in the Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (Supplementary Inventory of Historic Monuments) for its park and 2 Art Deco houses. Rdv at La Texonière (from Saint Léonard, direction Saint Martin Terressus- on the right) from 9am to 12pm and from 2pm to 5pm from August 19 to September 30, 2022. 7/ad. and 3/children and students. Free for children under 12. Groups on reservation. Rens./résa. 06 83 46 93 33 or 06 85 10 98 63

Visite la finca de la Texonière, inscrita en el Inventario Complementario de Monumentos Históricos por su parque y sus 2 casas Art Déco. Punto de encuentro en La Texonière (desde Saint Léonard, dirección Saint Martin Terressus – a la derecha) de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 del 19 de agosto al 30 de septiembre de 2022. 7 ¤/adulto y 3 ¤/niños y estudiantes. Gratuito para menores de 12 años. Grupos previa concertación. Información y reservas tel.: 06 83 46 93 33 o 06 85 10 98 63

Besuchen Sie das Anwesen La Texonière, das aufgrund seines Parks und seiner beiden Art-Deco-Häuser in das Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques aufgenommen wurde. Treffpunkt: La Texonière (von Saint Léonard, Richtung Saint Martin Terressus- auf der rechten Seite) von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr vom 19. August bis zum 30. September 2022. 7 Euro pro Erwachsener und 3 Euro pro Kind und Student. Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren. Gruppen nach vorheriger Anmeldung. Auskünfte und Reservierungen. : 06 83 46 93 33 oder 06 85 10 98 63

Mise à jour le 2023-08-25 par OT de Noblat