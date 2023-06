19ème Festival des Nouveaux Cinémas [PROGRAMME 1] La Tête Des Trains Tousson Tousson Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Tousson 19ème Festival des Nouveaux Cinémas [PROGRAMME 1] La Tête Des Trains Tousson, 11 juin 2023, Tousson. 19ème Festival des Nouveaux Cinémas [PROGRAMME 1] Dimanche 11 juin, 16h00 La Tête Des Trains Entré gratuite, réservation conseillée À l’heure où le numérique permet à chacun de faire son cinéma, la 19ème édition du Festival des Nouveaux Cinémas, Festival International des Cinémas Numériques, a pour vocation de montrer l’effervescence créative d’un cinéma curieux et insolite. Du 11 au 17 juin 2023, le Festival propose gratuitement à tous de découvrir un panorama de la création cinématographique numérique à travers une programmation inventive et audacieuse de courts-métrages venus du monde entier. Cette année, le Festival se déroulera entièrement en présentiel. Et c’est toujours gratuit !! Programme 1 – Projection et rencontre avec les équipes des films

Ambitus de Louise MEJSTELMAN 14’

A vélo de Raphael ZERBIB 23’40

Entre nos mains de Laura LEGALL 3’

La faute à personne de Juliette MONCUIT 2’20

Le discours de la Méduse de Clara ROMAN 5’

Rivages Intérieurs de Benjamin CHOISELAT-MEHOYAS 20’ 2 dates possibles :

Dimanche 11 juin 2023 à 16H00, La tête des trains

Foyer Rural de Tousson

Place de l’Eglise 77123 Tousson OU Jeudi 15 juin 2023 à 19H00, QJ Quartier Jeune

4 Place du Louvre 75001 Paris

Métro Louvre-Rivoli Entrée gratuite, réservation conseillée !

