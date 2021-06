Dommartin-lès-Remiremont Gîte "Aux Moineaux" Dommartin-lès-Remiremont, Vosges La tête dans les étoiles, séjour nature jeunes 11/15 ans Gîte « Aux Moineaux » Dommartin-lès-Remiremont Catégories d’évènement: Dommartin-lès-Remiremont

Vosges

La tête dans les étoiles, séjour nature jeunes 11/15 ans Gîte « Aux Moineaux », 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Dommartin-lès-Remiremont. La tête dans les étoiles, séjour nature jeunes 11/15 ans

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Gîte « Aux Moineaux »

Direction le cœur des Vosges à Dommartin-Lès-Remiremont dans un gîte situé en pleine campagne. Ce lieu sera propice à l’immersion en pleine nature dans un cadre calme et favorable à l’observation. Tout au long de ce séjour, l’équipe pédagogique sera présente pour accompagner les jeunes dans la découverte de l’environnement forestier et naturel tout en leur permettant de consolider leurs apprentissages de l’année par des moyens ludiques et participatifs. dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Gîte « Aux Moineaux » 2570 rue de la croisette 88200 Dommartin-lès-Remiremont Dommartin-lès-Remiremont Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T18:30:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T18:30:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T18:30:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T18:30:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dommartin-lès-Remiremont, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Gîte "Aux Moineaux" Adresse 2570 rue de la croisette 88200 Dommartin-lès-Remiremont Ville Dommartin-lès-Remiremont lieuville Gîte "Aux Moineaux" Dommartin-lès-Remiremont