MOSAÏC, le jardin des cultures, le vendredi 17 septembre à 19:30

Le vendredi 17 septembre 2021 De 19h30 à 23h30 A partir de 9 ans. Départs anticipés possibles au cours de la soirée Inscription obligatoire – 60 places [[https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic)](https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic) (en bas de la page, sous les abonnements) LA TETE DANS LES ETOILES – SOIRÉE ASTRONOMIE Avec Thierry Moral et le Club Astronomique de la Région Lilloise, partons le temps d’une soirée à la découverte du ciel étoilé de MOSAÏC et de ses légendes ! 20h puis 21h En continu Observation du ciel au télescope, à la jumelle et à l’oeil nu. Par Club Astronomique de la Région Lilloise 20h15 Durée : 30 min Contes du jour et de la nuit Par In Illo Tempore INFORMATIONS PRATIQUES Ouverture du jardin : 19 h 30 à 23 h 30 Plusieurs départs anticipés possibles Entrée au jardin payante : 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans En cas de pluie ou de ciel couvert, l'observation n'est pas garantie. Le CARL animera une conférence tout public. Merci d'arriver entre 19h30 et 19h45 au wagon, à 20h celui-ci sera fermé. Pass sanitaire obligatoire Protocole sanitaire MOSAÏC, le jardin des cultures a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel: * Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. * Pass sanitaire obligatoire dès 18 ans. * Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos. * Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers….) en extérieur. * Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. * Installation de bornes de gel hydroalcoolique. * Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. * Sens de visite réglementé. * Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour. * Activités sur réservation préalable. Contact : 03 20 63 11 24 – [[mosaic@lillemetropole.fr](mailto:mosaic@lillemetropole.fr)](mailto:mosaic@lillemetropole.fr) Plein 6€ / réduit 4€ / famille 17€ / 0€ < 4 ans et les abonnés Soirée astronomie MOSAÏC,le jardin des cultures 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

