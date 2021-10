LA TÊTE DANS LES ÉTOILES Médiathèque Castagnéra, 20 novembre 2021, Talence.

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Médiathèque Castagnéra, le samedi 20 novembre à 15:00

Lecture théâtralisée par La Marge Rousse Samedi 20 novembre à 15h Médiathèque Castagnéra Salle des animations Et si un voyage imaginaire dans l’espace était le plus beau des cadeaux…Deux comédiens donnent vie à des pépites de la littérature jeunesse.Allez, on prend la fusée et on décolle !Une belle invitation à rêver et s’évader

Sur réservation à partir de 5 ans

Lecture théâtralisée par La Marge Rousse

Médiathèque Castagnéra allée Peixotto Talence Gironde



