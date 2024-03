La tête dans les étoiles CPIE Forêt de Brocéliande Concoret, lundi 15 juillet 2024.

La tête dans les étoiles dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 20 juillet CPIE Forêt de Brocéliande pas de transport prévu

Début : 2024-07-15T10:00:00+02:00 – 2024-07-15T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-20T00:00:00+02:00 – 2024-07-20T12:00:00+02:00

La tête dans les étoiles

Plonge dans une aventure céleste où les étoiles deviennent les gardiennes de tes rêves. Tu repartiras avec des souvenirs lumineux, une meilleure compréhension de l’univers et des étoiles, ainsi que de nouveaux amis avec qui partager ta passion pour l’astronomie.

Au programme : découverte des constellations, veillées, jeux d’équipe…

CPIE Forêt de Brocéliande 26 Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET Concoret 56430 Morbihan Bretagne

