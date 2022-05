“La tête dans les étoiles”

2022-08-19 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-19 23:00:00 23:00:00 – par Sologne Nature Environnement – Sous le ciel de nuit, les étoiles brillent. Mais qu’est-ce qu’une étoile ? Qu’est-ce qu’une constellation ? Et les autres planètes ? La Lune, la Terre, découvrons leurs secrets ! – Animation tout public et naturaliste – Réservation souhaitée –

