La tête dans les étoiles, 13 août 2022

La tête dans les étoiles

2022-08-13 21:00:00 – 2022-08-13 23:00:00

EUR La corporation des bénévoles naturalistes de l’Écomusée d’Alsace vous invite à découvrir, au travers d’une thématique, les espaces naturels du musée. Avec votre guide, parcourez la nature et apprenez-en plus sur la faune et la flore. Sans plus attendre, découvrez le thème du quatrième Rendez-vous Nature de l’année !

En cette belle soirée du mois d’août, venez apprécier la douceur de la nuit au bord du plan d’eau, dans lequel se reflète le ciel étoilé…

Notre animateur Florentin, toujours un peu tête en l’air, vous parlera des étoiles, planètes et autres comètes qui peuplent l’immensité de l’espace.

