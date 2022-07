LA TÊTE DANS LES ETOILES

2022-07-29 21:00:00 – 2022-07-29 Venez visiter le Musée du Pays de Retz dans une ambiance nocturne, et exceptionnellement découvrez les cieux étoilés dans le patio du Musée avec plusieurs appareils d'observation astronomique; film, diaporama, et rencontrez leurs animateurs… Plus d'infos : 02 40 21 40 83. www.museedupaysderetz.fr Le Musée du Pays de Retz vous accueille pour une soirée nocturne. Il sera possible d'observer les astres avec des lunettes astronomiques, de voir une exposition de photos et un film.

