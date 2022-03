La Tête dans le sax – Folk – Jazz Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

La Tête dans le sax – Folk – Jazz Quimperlé, 30 avril 2022, Quimperlé. La Tête dans le sax – Folk – Jazz Le Brizeux 7 QUAI BRIZEUX Quimperlé

2022-04-30 – 2022-04-30 Le Brizeux 7 QUAI BRIZEUX

Quimperlé Finistère Soirée Concert au Brizeux avec la groupe la Tête dans le sax … Du Folk Jazz… Soirée Concert au Brizeux avec la groupe la Tête dans le sax … Du Folk Jazz… Le Brizeux 7 QUAI BRIZEUX Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Le Brizeux 7 QUAI BRIZEUX Ville Quimperlé lieuville Le Brizeux 7 QUAI BRIZEUX Quimperlé Departement Finistère

Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

La Tête dans le sax – Folk – Jazz Quimperlé 2022-04-30 was last modified: by La Tête dans le sax – Folk – Jazz Quimperlé Quimperlé 30 avril 2022 finistère Quimperlé

Quimperlé Finistère