LA TÊTE DANS LE CUBE VOLET 2 ECLOSION Saint-Martin-de-Lansuscle, samedi 2 mars 2024.

Le foyer rural Le Chalut vous invite à un spectacle satirique et clownesque : « La Tête dans le Cube Volet 2 Eclosion ». Repas et buvette sur place. 5 5 EUR.

Début : 2024-03-02 18:30:00

fin : 2024-03-02

Le Temple

Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie foyer.rural.lechalut@gmail.com

