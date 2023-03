La Tête Creuse LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE, 25 juin 2023, PARIS.

La Tête Creuse LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-06-25 à 16:30 (2023-03-09 au ). Tarif : 28.6 à 35.2 euros.

Il n’y a rien de plus lourd à porter qu’une tête vide. Comment remplir une tête dépourvue d’idées ? Avec celles des autres ? Pourquoi pas. Mais cela comblera-t-il le vide ? Tête-Creuse est une artiste sans talent qui brûle d’ambition et de rêves de gloire. Elle se voit sur scène riche et célèbre, auréolée par les cris de la foule. Mais elle a un problème : aucune idée ne sort de sa tête. Elle n’a pas d’imagination. Pour parvenir à ses fins, Tête-Creuse s’accapare des idées d’autrui et les fait passer pour siennes. Fourbe et menteuse, elle cache bien son jeu. Mais cela remplira-t-il la vacuité de son esprit? Ou, y a-t-il un autre remède pour la sauver du vide dont elle souffre ? La Tête Creuse

LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE PARIS 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL Paris

